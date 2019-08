Jean-Marc Nollet et Rajae Maouane, seul duo candidat à la coprésidence d'Ecolo

Les candidatures à la coprésidence du parti devaient être rentrées pour ce soir minuit. Et finalement, il n'y a qu'un seul duo candidat à la présidence du parti en remplacement de Jean-Marc Nollet et Zakia Khattabi en poste depuis 4 ans: celui que souhaitent former Jean-Marc Nollet et Rajae Maouane. Leurs candidatures ont officiellement été présentées ce lundi matin au cours d’une conférence de presse. Chez Ecolo, la présidence se partage entre un homme et une femme et entre un Wallon et un Bruxellois. La dernière fois qu'un seul duo s'est porté candidat à la présidence, c'était en 2007 lors de la désignation du duo que composaient Jean-Michel Javaux et Isabelle Durant.

"Nous sommes différents et c'est une force"

Rajae Maouane, 30 ans, molenbeekoise, est une députée bruxelloise qui a obtenu 4000 voix de préférences aux dernières élections. Ancienne étudiante en communication à l'ISFSC, elle copréside actuellement la régionale bruxelloise d’Ecolo et c'est elle qui a contacté Jean-Marc Nollet pour former ce duo.

Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet se disent complémentaires car ils ne viennent pas du même milieu, ne sont pas de la même génération, ont eu un parcours académique différent: "Nous sommes différents et c'est une force", assurent-il dans le texte de présentation de la candidature du duo. "Nous voulons créer des ponts dans une société marquée par les divisions", continue Rajae Maouane. Dans ce texte, le duo définit également la coprésidence qu'il souhaite incarner: "une coprésidence rassembleuse" qui assure notamment l'équilibre et la cohésion du parti. "Le renouvellement chez Ecolo n'est pas un slogan", a déclaré la jeune Molenbeekoise déjà connue pour son franc-parler.