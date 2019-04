Jean-Marc Nollet est l'invité de Jeudi en Prime - © JASPER JACOBS - BELGA

Jeudi en Prime : Elections 2019 - Jean-Marc Nollet version cinéma - 25/04/2019 Les invités de Jeudi en Prime sont passés sur le grill durant la campagne électorale. Et on s'est amusé à leur faire des petits portraits façon "bande-annonce" de film. C'est au tour du co-président d'Ecolo, Jean-Marc Nollet. Une séquence de Kevin Dero et Sibel Ceylan.