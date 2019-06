Jean-Marc Nollet dans Jeudi en Prime: "Le bruit des votes doit se dissiper en Flandre"

Jean-Marc Nollet, co-président d'Ecolo et député fédéral, était l'invité de Jeudi en Prime. Il est revenu sur sa proposition de coalition coquelicot en Wallonie, une coalition PS-Ecolo, incluant la société civile.

Mais qu'entend-t-il par "incluant la société civile"? "Ce qui est nouveau, c’est que nous avons proposé que ces acteurs de la société civile soient associés au moment de la rédaction de la déclaration de politique gouvernementale, pour en faire quelque chose de plus solide, de plus puissant", précise Jean-Marc Nollet.

"Pour la première fois, les acteurs de la société civile seraient associés à la rédaction. Le politique reste responsable, mais il doit arrêter de penser qu’il a le monopole parce qu’il est élu (...) Il faut oxygéner la démocratie".

Il n’exclut pas non plus des ministres non élus dans le gouvernement.

Cependant, cette coalition a peu de chances de voir le jour, car elle serait minoritaire au Parlement wallon et devrait donc bénéficier d'appuis de parlementaires d'autres partis pour les votes. MR et cdH ont déjà dit qu'ils ne la soutiendraient pas.

Mais Jean-Marc Nollet ne renonce pas. "On demande aux députés de permettre cette expérience".

Si les discussion avancent en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles, au fédéral, il y a plus de difficultés. "Au fédéral, ça me semble encore bloqué. Le ‘bruit des votes’ est encore tel en Flandre, qu’il faut laisser du temps pour qu’il puisse se dissiper", conclut le député.