Jean-Marc Nollet, choisi par Zakia Khattabi pour codiriger Ecolo

La décision était attendue, elle est tombée ce soir : Zakia Khattabi a choisi le chef de groupe Ecolo à la Chambre, Jean-Marc Nollet, pour l'accompagner jusqu'à la fin du mandat de co-présidence. Plusieurs noms avaient été évoqués, depuis l'annonce surprise du départ de l'ancien président du Parlement wallon, Patrick Dupriez : Jean-Michel Javaux, Georges Gilkinet, Stéphane Hazée, ou encore Philippe Henry. Mais c'est sans grande surprise, au final, que le Mouscronnois de naissance a été choisi : c'est le plus expérimenté de la bande, le plus puncheur, le plus à même à répondre à une campagne électorale où Ecolo, après son succès aux communales, sera dans le collimateur de nombreux partis : cdH, PTB, MR.

Vote de l'Assemblée générale d'Ecolo le 9 novembre

Jean-Marc Nollet, ancien numéro 2 du gouvernement wallon (2009-2014), avait vu son étoile pâlir en sortant de charge. Ecolo avait d'ailleurs perdu tous ses députés wallons provenant du Hainaut, une petite catastrophe. Elu au fédéral, Jean-Marc Nollet n'a pas tardé à retrouvé la niaque, s'attaquant particulièrement au dossier de l'énergie géré par Marie-Christine Marghem. Avec son compère de Groen, Kristof Calvo (les deux hommes sont surnommés "Doel 1" et "Doel 2" par la ministre libérale), Jean-Marc Nollet s'est "refait" une santé politico-médiatique grâce à sa connaissance des dossiers, qui a peu d'égal, sur les bancs francophones.

C'est l'Ecolo le plus visible, côté francophone. C'est le plus expérimenté, également, avec ses deux mandats ministériels. Habitué des négociations avec les autres partis, il connait les ténors des autres partis, singulièrement les Hennuyers Olivier Chastel (pour le MR) et Paul Magnette (pour le PS).

Cette décision de la co-présidente restante Zakia Khattabi doit être avalisé au suffrage universel des membres, c'est-à dire pendant une Assemblée générale à huis clos. Elle aura lieu le 9 novembre. C'est à cette date, seulement, que Jean-Marc Nollet sera, ou non, confirmé comme nouveau co-président d'Ecolo.