Jean-Marc Nollet avoue ne pas respecter la bulle sociale, les critiques fusent

Le coprésident d'Ecolo, Jean-Marc Nollet, a expliqué ce matin qu'il ne respectait plus la bulle d'une personne établie par les autorités. Cette déclaration a suscité de nombreuses indignations sur les réseaux sociaux. Paul Magnette en a même "les bras qui tombent".

Le coprésident du parti Ecolo, Jean-Marc Nollet a rappelé dans l'Invité de La Première que, depuis le mois de novembre, nous vivons dans une bulle limitée à une personne en plus au sein d’un foyer. La question lui a alors été posée, s’il respectait cette bulle ? Sa réponse est claire : "Non". Et pour être précis, il ajoute ceci : "Au début, oui, je respectais la bulle, mais depuis quelques semaines, je m’autorise à accueillir deux personnes, un couple".

Le président du PS était l'un des premiers à réagir à cette annonce: