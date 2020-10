Jean-Luc Crucke (MR) : "On a mis fin à l'hyper présidence pour donner sa dernière chance à Georges-Louis Bouchez"

Afin de calmer les esprits au sein du Mouvement réformateur, une réunion a eu lieu hier soir avec tous les parlementaires. Il fallait réfléchir à une autre gouvernance pour le parti. La décision a été prise que Georges-Louis Bouchez resterait président, mais il sera entouré d’un groupe de 10 "sages" du parti. Parmi ces "sages", Jean-Luc Crucke, le ministre wallon du Budget et vice-président du Mouvement réformateur.

Une dernière chance

Jean-Luc Crucke estime aujourd’hui que l’"on a mis fin à l’hyper présidence pour donner, et il n’en faudra pas deux, il le sait très bien, sa dernière chance à Georges-Louis Bouchez, à la présidence, ce qui doit vraiment être sa fonction". Pour le vice-président du Mouvement réformateur, GLB doit à présent accompagner la rénovation du MR dans le processus de gouvernance. Il a également rappelé l’importance de travailler ensemble : "Ces petits ego, des uns et des autres qui travaillent pour leur carrière politique, pour une forme, de temps en temps, d’avantage, etc. Ce n’est pas ça la vie politique et on a besoin de tout le monde pour gagner".

Népotisme

Sabine Laruelle, présidente du Sénat, parlait ce lundi avant le bureau de parti de népotisme. Est-ce aussi le constat du ministre wallon du Budget ? Ce qui est intéressant par rapport à la crise que vient de vivre le MR, c’est qu’elle n’est pas uniquement due aux quelques jours de communication ratés de Georges-Louis Bouchez, précise-t-il. "Ça vient de loin. Pour certains, il y a des choses qui sont bien plus loin dans le temps et qui remontent à des fissures qui n’ont jamais été résorbées". Quant à savoir s’il existe des pratiques mafieuses ? "Chacun à sa sensibilité… Il y en a qui le vivent de manière bien plus sentimentale et forte que d’autres […] J’ai l’impression d’avoir vécu hier ce que l’on appelle une catharsis, et il fallait ça", souligne Jean-Luc Crucke.

Le casting

Retour sur les évènements qui ont précipité cette crise interne. Jeudi dernier, le président du MR a annoncé son casting sur les réseaux sociaux. Jean-Luc Crucke découvre cela : "Georges-Louis Bouchez s’est excusé par rapport à cela […] Je sais que l’on vit dans un monde de tweet, de nouvelles communications, mais la politique ce n’est pas que ça. Il faut pouvoir passer son temps sur le fond et sur les formes". Le vice-président du Mouvement réformateur explique qu’il a ce jour-là tenté de joindre GLB pour l’avertir et lui laisse un message pour lui dire que ce qu’il fait est illégal. Et il précise : "Non seulement c’est illégal, mais en dehors de l’illégalité, ce qui est pour moi vraiment choquant c’est que dans le monde du 21e siècle, avec quelqu’un d’aussi moderne que Georges-Louis… Comment est-ce qu’on peut encore ne pas comprendre qu’un homme est une femme, qu’une femme est un homme […] et qu’ils sont égaux ?"

La présidence du MR

Jean-Luc Cruck a-t-il voulu prendre la place de Georges-Louis Bouchez comme président du MR ? "Non", dit-il. Et il précise : "Je suis Wallon, régionaliste, libéral et laïque. Je n’ai qu’une envie pour l’instant c’est de préparer mon conclave budgétaire".

Le vice-président du Mouvement réformateur a-t-il fait partie des putschistes ? "Je ne me suis jamais considéré comme un putschiste […] J’ai été de ceux qui ont dit au président que ça n’allait pas et qu’il fallait changer. Et c’est ce qu’on a fait".

Jusque quand va durer la paix ? Selon Jean-Luc Crucke nous allons découvrir les plus belles pages du libéralisme. "Nous sommes dans ce processus de refondation. Dans un système qui débute, c’est le premier acte". L’homme est par ailleurs convaincu que la poussée de fièvre au sein du Mouvement réformateur est totalement retombée.