Jean-Luc Crucke (MR): "Nous devons former un gouvernement wallon à trois"

Jean-Luc Crucke (MR), ministre wallon du Budget et des finances, a indiqué à la VRT qu’il préférerait une coalition entre écologistes, socialistes et libéraux pour le gouvernement wallon. Il a également bon espoir que son parti fasse finalement partie du prochain gouvernement bruxellois.

"La coalition coquelicot n’a jamais existé. L’idée n’était pas d’avoir une coalition au parlement (wallon)", explique Jean-Luc Crucke (MR), ministre wallon du Budget et des finances sur le plateau de Terzake (VRT).

Si cela ne tenait qu’à lui, il préférerait un gouvernement arc-en-ciel (Ecolo, PS, MR) à un gouvernement "violette" (seulement PS et MR). Selon lui, il n’y a pas d’autre solution : "Ecologistes, socialistes et libéraux doivent trouver une solution pour les années à venir. Si nous voulons un gouvernement fort avec de grandes réformes, c’est mieux à trois qu’à deux."

Il souligne les défis énormes auxquels la Wallonie va devoir faire face. "Plus encore qu’en Flandre ou à Bruxelles, la Wallonie est confrontée à des défis économiques, sociaux et environnementaux. Si nous voulons les relever, je pense que nous devons le faire à trois partis."

Le MR semble dès lors vouloir garder Ecolo dans le gouvernement wallon. Pourtant lors de la campagne électorale, les libéraux n’étaient pas tendres envers les verts.

Le ministre MR commente : "La campagne, c’est la campagne. C’est du passé. La volonté est beaucoup plus importante que les mots. Existe-t-il suffisamment de convergence entre les trois partis ? Je pense que c’est le cas. Sur le plan climatique, un accord est à portée de main."

Note coquelicot : base de départ ?

Alors que PTB, MR et cdH ont rejeté la note coquelicot, Jean-Luc Crucke estime que son parti devra mettre d’autres accents dans la note coquelicot : "C’est une note de partis de gauche, nous le savons, mais nous sommes un parti libéral. On doit trouver des convergences. Pour le deuxième parti de Wallonie, ça compte. Ainsi que pour nos électeurs."

Devant les caméras, il refuse de poser ses conditions. Il exclut néanmoins d’introduire de nouvelles taxes et souhaite des propositions plus claires en matière de budget : "Je n’ai presque rien vu à propos du budget."

Optimiste, il pense que la formation d’un gouvernement wallon est possible d’ici la fin de l’été : "Si la volonté est présente chez Ecolo et au PS pour travailler l’intérêt général, on peut certainement trouver une solution d’ici fin juillet, fin août." Mais avant d’y arriver, il faut d’abord pouvoir construire la confiance entre les négociateurs des différents partis.

Arrivée du MR à Bruxelles ?

La coalition en Wallonie peut avoir une influence sur la formation d’un gouvernement au niveau fédéral et flamand. Il garde la porte ouverte à Bruxelles : "C’est toujours mieux d’avoir les mêmes partis dans les différents gouvernements. C’est le cas maintenant : jusqu’à présent, nous ne faisons pas partie de la coalition à Bruxelles, jusqu’à présent. Je crois même qu’il y a une solution pour les libéraux francophones à Bruxelles."

Pour l’instant, les libéraux francophones ne font pas partie des négociations au niveau bruxellois. Indispensables en Wallonie, vont-ils réussir à se frayer une place au sein du prochain gouvernement bruxellois ?