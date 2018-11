Jean-Luc Crucke: "La fiscalité automobile doit être revue"

Jean-Luc Crucke (MR), ministre wallon des Finances et de l’Energie, est l'invité de Matin Première. Il évoque les actions menées par les gilets jaunes en Wallonie et en France.

Le vice-président du MR explique qu'il comprend la grogne des manifestants : "Il y a un ras-de-bol qui va au-delà du prix du carburant et il concerne la pression fiscale : on paie trop de taxe. Lors de mon arrivée au gouvernement wallon, la première mesure que j’ai prise est la suppression de la redevance télé."

Dans le même temps, il relativise le coût des carburants en Belgique : "Le prix du mazout est dans la moyenne européenne. Si on fait la comparaison européenne, en Belgique, nous sommes ceux qui, pour le même montant, peuvent parcourir le plus de kilomètres."

Écologie et économie

Pour Jean-Luc Crucke, le but est de prendre des mesures pour lutter contre le changement qui soient socialement acceptées. "La question n’est pas de savoir si on va toucher à la fiscalité automobile, mais comment elle doit être revue. Elle doit aller dans le sens de la verdurisation. Il faut réunir écologie et économie", précise-t-il.

Le ministre libéral est d'ailleurs en train d’auditionner les acteurs du secteur. Objectif : préparer une réforme sur la fiscalité automobile pour le prochain gouvernement. "Il faut que cette lutte contre le réchauffement climatique soit une lutte sans merci. Il faut aller jusqu’au bout. Aujourd’hui, il y a trop de dépenses inutiles. Certains ne veulent pas faire des efforts, c’est vrai dans un gouvernement ou à l’extérieur."

Au niveau climatique, la Belgique peine à adopter une position, pourtant Jean-Luc Crucke assure que "la Belgique adopte la position européenne. En Belgique, nous avons un langage commun, mais nous devons relever les ambitions. C’est mon rôle de le faire avec les Bruxellois, les Flamands et le fédéral." Il va d'ailleurs présider la délégation belge qui se rend cette semaine à des réunions dans le cadre de la COP.