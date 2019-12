Jean-Luc Crucke : "j’en ai assez qu’on nous traite comme si on était des Untermensch, parce que nous sommes Wallons"

Mais qu’est ce qui se dit au bureau du MR ? Y aurait-il une peur d’assumer les choix ? " S’il y avait une peur, je ne crois pas que Georges-Louis Bouchez aurait accepté la mission difficile qui est la sienne. Cela nécessite de la sérénité, et la sérénité, c’est d"abord que les débats aient lieu entre les présidents de partis, tels qu’initiés par Georges Louis Bouchez et Joachim Coens. C’est là que les choses doivent se dire et en face. Et s’il apparaît qu’il est impossible que ces deux partis fassent des efforts, il faut que les masques tombent. Mais, je suis convaincu que mon président de parti fera tout pour rapprocher les points de vue. Il y a encore une chance. De grâce, saisissons-la."

Pour le ministre wallon du budget, il est trop tôt pour évoquer les choix de partenaires à l’échelon fédéral. "Nous n’en sommes pas là, pour la simple raison que lorsque vous regardez le schéma politique, avec deux partis importants, un en Flandre et un en Wallonie, qui ont tous les deux perdus les élections, le PS et la N-VA. Si demain, on veut créer de la stabilité, il tombe sous le sens que ce qu’il faut réellement tenter est de mettre ces deux familles ensemble. Il faut que tout soit fait pour que chacun des deux accepte de dire j’abandonne une partie de ce qui est mon core-business, mais je veux dans l’intérêt du pays, tenter de stabiliser. Tant que vous n’avez pas cette certitude, il faut tout tenter", affirme Jean-Luc Crucke.

Sur les ondes de La Première ce matin, Jean-Luc Crucke avance que "David Clarinval a simplement en termes de prospectives, des inquiétudes de voir que depuis un an, nous sommes sans gouvernement. Depuis les élections, les pistes semblent difficiles en termes d’alliance possible. C’est essentiellement ce message-là qu’il a voulu donner".

Dans La Libre de samedi dernier, le libéral David Clarinval, a déclaré que ce serait l’arc-en-ciel avec le CD & V ou les élections. Quelques heures après, le Vice-premier a fait marche arrière, et affirmé, "la responsabilité première est de réunir le PS et la N-VA autour de la table des informateurs pour comprendre ce qui n’a jusqu’ici pas permis aux deux plus grands partis de s’engager dans la voie d’une solution. Il y a donc avant tout la volonté de responsabiliser une nouvelle fois les deux plus grands partis. Comprendre leurs convergences est le travail actuel des informateurs". Que s’est-il donc passé au MR ?

"Il y a des choses qui ne se disent pas, car si on les dit, c’est qu’on les pense. Clairement, moi j’en ai assez qu’on nous traite comme si on était des Untermensch , parce que nous sommes Wallons. Ça ne passe pas", réagit Jean-Luc Crucke. "Mais quand j’entends le Président du parti socialiste venir, sur les plateaux, relater des conversations qui doivent rester confidentielles, si on veut aboutir, je dis que là aussi on va au-delà de ce qui permet la solution. Je demande tant à Bart de Wever et à Paul Magnette de cesser ces petites phrases qui blessent, et n’apportent aucune solution." Il a toutefois admis que quand on entend de tels propos comme ceux tenus par Bart De Wever, "c’est une difficulté. "Je n’ai jamais caché que les valeurs éthiques et morales ont un poids en politique. Je sais aussi que le pays a besoin d’hommes et de femmes d’État qui sont capables de mettre leurs différends de côté pour aller à l’essentiel, sur une route qui doit encore être belge."

Hier, Bart De Wever déclarait sur notre antenne que "personne n’est incontournable dans ce pays. Mais les deux grands partis de ce pays sont la N-VA et le Vlaams Belang, ensemble ils ont trois fois plus d’électeurs que le PS. La logique qui veut que seul le PS soit incontournable est la logique d’un pays qui est au bord d’être ingouvernable". Pour Jean-Luc Crucke, le président de la N-VA a déjà sorti des propos bien pires. Certains propos qui ont été émis m’ont blessé, et blessé beaucoup de Wallons" Le libéral fait ici référence à cette déclaration de Bart de Wever de lundi dernier : "Paul Magnette a tellement le goût de sa bouillie arc-en-ciel en bouche qu’il faudra beaucoup de dentifrice flamand pour se laver la bouche".

Le retour à l’équilibre reporté en 2024, pour mieux lutter contre le réchauffement climatique

Cette semaine, le gouvernement wallon doit adopter son budget. Le déficit annoncé pour 2020 est de 435 millions et un retour à l’équilibre postposé en 2024. Pourtant, Jean-Luc Crucke, plaidait pour ne pas laisser filer la dette, sous la législature wallonne précédente. Aujourd’hui, il tient toujours le même discours. " "Justement, car on ne se fiche pas des générations suivantes. C’est aujourd’hui qu’il faut, lutter, investir dans le réchauffement climatique pour ne pas que ça nous coûte encore plus cher en 2020 et 2030. Et donc ce gouvernement a décidé d’être généreux en termes d’investissement dans la lutte contre le réchauffement climatique, et d’un autre côté, d’être sérieux en termes de dépenses publiques. Et c’est tout le travail que nous ferons durant 2020. On aura donc un gouvernement offensif sur les investissements, mais un gouvernement aussi extrêmement sérieux sur les dépenses et dans ce qu’on appelle "la réforme de la Wallonie".

Il réaffirme aussi qu’il y aura bien un retour à l’équilibre en 2024, mais aussi une Wallonie plus forte car on aura réorienté les investissements. "Je reconnais que celui qui ne sait pas que le réchauffement climatique est le souci majeur que cette planète a dû affronter, alors il doit sans doute vivre sur une autre planète. Moi, je veux que mes enfants, les petits-enfants puissent un jour nous regarder et dire "oui peut-être vous avez laissé une dette budgétaire, mais vous avez pris les mesures nécessaires pour nous permettre de continuer à vivre", a-t-il assuré.