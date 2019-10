Jean-Luc Crucke fignole son plan aéroports

Les aéroports wallons sont à la croisée des chemins. Il y a l’Europe qui veut interdire que les pouvoirs publics y investissent eux-mêmes; il y a les questions sur le réchauffement climatique induit par le transport aérien; il y a aussi l’emploi et l’activité économique qu’on ne peut abandonner. Au milieu, il y a un Gouvernement wallon partagé sur ces questions et le ministre libéral Jean-Luc Crucke qui annonce ses solutions.

Rassurer

D’abord, le ministre MR doit rassurer ses partenaires de gouvernement. La Déclaration de Politique Régionale a balisé la question. Toutefois, difficile d’oublier que PS et surtout Ecolo ne voient pas dans les aéroports seulement une réussite économique: c’est aussi un coin enfoncé dans le réchauffement climatique. Mais Jean-Luc Crucke croit dans un modèle qui concilie la croissance les deux. "C’est ce que nous devrons faire, dit-il, si nous voulons prendre une longueur d’avance avec les aéroports de Charleroi et de Liège". L’aspect environnemental sera donc intégré dans toutes les décisions à venir, martèle le ministre. Liège a déjà son plan "zéro carbone"; Charleroi doit réfléchir au sien.

Exit la Région

Mais pour les investissements nécessaires, la Région ne sera bientôt plus à la manœuvre. L’Europe ne veut plus. En dehors des travaux de sûreté et de sécurisation qui restent de compétence publique, les investissements qui permettent de fonctionner, voire de se développer, ne seront plus du ressort de la Région.

Pour 2041, les pouvoirs publics impliqués dans la gestion des aéroports doivent sortir du modèle actuel dit de "concession". Ils ne pourront garder qu’un rôle de "régulateur". La Wallonie l’accepte. Elle veut même anticiper. Avant la fin de la législature, le changement sera implémenté, assure Jean-Luc Crucke.

Besoin d’industriels

Cela implique que les actionnaires actuels prennent le relais. Le ministre veut les pousser à s’impliquer davantage, à ne pas suivre une logique financière mais industrielle. Et s’ils ne bougent pas, s’ils attendent juste des dividendes de leurs placements, Jean-Luc Crucke ne cache pas qu'il a déjà reçu des marques d’intérêt de certains investisseurs.

Les derniers chantiers

Avant ce grand changement, il reste quelques chantiers à mener à bon port: Aux environs de Namur, des tours digitales, un centre de contrôle et, dans la foulée, introduction possible d’un opérateur alternatif à Skeyes. Du côté de Liège, outre les aménagements de la zone d’activité économique, on prévoit notamment le développement de la zone de fret Nord. A Charleroi, le gros chantier, c’est l’allongement de la piste (dont les travaux devraient être terminés fin 2021) et l’extension de la dalle nord de stationnement des avions.

Aérodromes locaux

L’activité aérienne n’étant pas cantonnée aux seuls deux grands aéroports wallons, Jean-Luc Crucke souligne l’intérêt de se pencher aussi sur les aérodromes locaux. Spa, Saint-Hubert, Cerfontaine ou Namur n’ont pas seulement vocation sportive ou touristique, dit-il. Il souligne par exemple l’activité d’assemblage d’avions sur le site de Suarlée. Ce sont des niches d’activité économique supplémentaires auxquelles la Région est disposée à apporter son aide.