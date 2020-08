Jean-Luc Crucke confiant sur la mission royale d’Egbert Lachaert : "C’est la bonne"

Au micro de Rudy Hermans, il a évoqué la mission d’Egbert Lachaert (Open Vld), qui tente de former une coalition fédérale et qui doit faire son rapport au roi, ce vendredi . Mais après de nombreux échecs et quinze mois après les élections, cette nouvelle mission sera-t-elle celle de la sortie de crise ?

Jean-Luc Crucke s’est montré confiant des suites de la mission actuelle menée par Egbert Lachaert (Open Vld). Il juge que cette mission "est la bonne" et rappelle que le président des libéraux flamands a indiqué la voie vers la formation d’une coalition "Vivaldi" au fédéral, laissant donc de côté la N-VA. Cependant, le ministre wallon du Budget estime qu’il faut "rester prudents" car "nous sommes sur le chemin mais la ligne d’arrivée n’est pas franchie".

"Je crois réellement que nous sommes à un carrefour des vérités" avec "deux schémas", explique le libéral. Le premier schéma serait "un schéma conservateur dans lequel on voudrait continuer à détricoter ce pays, à l’amocher". Le deuxième un schéma serait élaboré autour de "partis plus progressistes, peut-être plus frondeurs aussi mais qui veulent moderniser le pays, qui veulent aussi prendre un certain nombre de risques pour ancrer ce pays, les régions aussi, dans de qu’on appelle le 21e siècle".

Une formule qui "demande de l’audace" mais pour Jean-Luc Crucke "on est capables de ça entre libéraux, socialistes, Ecolo et pourquoi pas avec le CD&V". Une coalition Vivaldi, donc. Cette configuration impliquerait dès lors de pouvoir convaincre les chrétiens flamands à prendre leurs distances avec la N-VA pour former une coalition fédérale. "J’ai quand même entendu […] un responsable de la N-VA parler d’une coalition de rêve, si j’ai bien compris, pour 2024 avec l’extrême-droite. Je ne veux quand même pas croire que le CD&V a cela en tête".

Quatre régions fortes et un pays fort

Par ailleurs, cette "Vivaldi" impliquerait qu’il n’y aurait pas de majorité côté néerlandophone à la Chambre. Une situation dénoncée par le président de la N-VA, Bart De Wever. Le ministre libéral propose de raisonner autrement. "Est-ce que dans une majorité de ce pays, on veut réellement un schéma où on s’occupe et de la crise […], d’une relance économique et de la sécurité sociale. On réunit les gens plutôt que de passer notre temps à les diviser les uns contre les autres", demande-t-il.

Le régionaliste convaincu estime par ailleurs que sa vision régionaliste ne se heurte pas aux positions "belgicaines" de son prédisent de parti, Georges-Louis Bouchez. "Je ne suis pas quelqu’un qui veut qu’on casse ce pays. J’ai souvent dit quatre régions fortes et un pays fort". Pour Jean-Luc Crucke, oui il faut rationaliser, "mais avec bon sens".