Jean-Luc Crucke au sujet de la création d'une taxe corona : "ce serait ce qu'il y a de plus stupide dans la relance"

Selon Jean-Luc Crucke il serait stupide de créer une taxe corona pendant la relance - QR le débat... Qui paiera la crise du coronavirus ? C’est une question qui revient dans la tête de beaucoup de citoyens. Faut-il se préparer à payer des taxes coronavirus ? À voir ses primes d’assurance liées aux risques augmenter ? "Non", affirme Jean-Luc Crucke, vice-président du MR et ministre-wallon du Budget. "Ce serait ce qu’il y a de plus stupide dans l’"après corona", la relance." Il ne souhaite pas connaître les mêmes difficultés que celles engendrées par les mauvaises décisions prises à la suite de la crise financière de 2009. "Le problème n’a pas été l’année 2009 pendant laquelle il y a eu une solidarité maximum sur le plan financier des États. Le problème a été 2010 et 2011 parce que nous avons resserré la vis beaucoup trop vite et sommes rentrés dans des politiques d’austérité qui ont cassé la dynamique. Donc tant que la confiance n’est pas revenue, tant que les entreprises ne sont pas réengagées dans les investissements et tant que nous n’avons pas stabilisé le plan social et sociétal, il va clairement falloir apprendre à vivre avec une dette publique sur le long terme."