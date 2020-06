Jean-Luc Crucke a levé deux milliards d'euros auprès d'investisseurs privés, "la Wallonie est avant-gardiste"

Jean-Luc Crucke (MR), le ministre wallon des Finances et du Budget est parvenu à lever 2 milliards d’euros d’investissements privés pour relancer l’économie wallonne. Un beau coup, même si la partie contre la crise économique qui s’annonce, conséquence de la crise sanitaire, n’est pas gagnée. Pour le ministre il faut faire face à l’urgence, tout en s’assurant de certains garde-fous. Mais est-ce suffisant ?

L’urgence de la situation

Pour le ministre wallon, on ne peut plus attendre. La situation économique est dramatique et si on ne trouve et "si on attend quelques mois, on aura raté le tournant, la Belgique se sera cassé la figure". En effet, selon les projections de la banque nationale, on parle de 50 milliards de déficit supplémentaires, uniquement pour 2020, une baisse du PIB d’environ 10%.

Pour Jean-Luc Crucke, "on est face à une crise économique telle qu’on en a jamais connu. Il faut impérativement un gouvernement fédéral dans les plus brefs délais". Pour lui, les tergiversations doivent cesser. Le temps ne nous le permet pas. Le cap du 21 juillet ? Le cap qu’il faut tenir selon lui. Retourner aux élections serait une erreur.

Les deux grandes familles politiques, PS-N-VA doivent désormais revenir à la table des négociations, selon le ministre. "Qu’on aime ou qu’on n’aime pas, le problème aujourd’hui n’est plus là. C’est de se dire réellement face à l’urgence, est-ce qu’on peut avoir le courage de prendre les mesures utiles à la population".

Un peu plus de sérénité

Et face à cette urgence, le ministre wallon n’a pas attendu. La semaine dernière il a levé 2 milliards d’euros auprès d’investisseurs privés. De quoi, au moins aborder les débats d’un plan de relance avec un peu plus de "sérénité".

"Aujourd’hui, par rapport aux besoins connus et aux pertes de recettes, on a 85% du financement qui est acquis : donc à la moitié de l’année, nous sommes dans cette ligne droite qui doit nous emmener vers la fin de l’année et une grosse partie a été faite. Mais ne nous leurrons pas les 15% et les compléments seront durs très durs. Mais je préfère être dans cette position que l’inverse", a indiqué le ministre.

►►► Lire aussi : le budget wallon (presque) sur les rails

En effet, ces 15% manquants, et l’ensemble de la relance économique de la région, ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Mais cette levée de fonds, indique Jean-Luc Crucke, devrait permettre "d’avoir des débats sereins entre nous. Car c’est aujourd’hui qu’il faudra faire un certain nombre de dépenses. Demain il sera trop tard. Nous avons la possibilité de le faire faisons-le", plaide le ministre wallon.

Quelques garde-fous

Nous sommes donc dans l’urgence, il faut relancer l’économie et nous devons dépenser. Très bien, mais cela ne peut se faire sans quelques garde-fous. Car ces emprunts sur le marché, ces investissements, vont aussi générer de la dette et il faudra bien rembourser.

D’abord, le ministre explique que ces investissements, qui vont permettre de négocier le plan de relancer "Get up Wallonia", doivent répondre à un certain garde-fou. Trois fondamentaux : "redresser l’économie mais de manière vertueuse, la solidarité sur le plan social et le climat. Ce sont trois domaines que l’on doit retrouver dans le plan de relance".

Par ces fonds privés, pour Jean-Luc Crucke, "la Wallonie a été avant-gardiste".

Pour lui, augmenter les impôts, maintenant aurait été une erreur. C’est pour cela qu’il a choisi l’option de se tourner vers les marchés. Il estime que, augmenter les impôts c’est casser cette dynamique qui est appelée et du privé de pouvoir se dire 'prenons un certain nombre de risques'. Si on réussit en prenant ces risques, on aura alors des recettes supplémentaires liées au rebond de l’activité économique".

Quid de l’épargne privée ?

Le problème c’est qu’il y a un "Si". Et cette dette, là par contre c’est une certitude, il faudra bien la rembourser. Il faudra donc des nouvelles recettes.

Jean-Luc Crucke indique que certes, il y a cette levée de fonds. Mais d’autres outils sont à sa disposition, indique-t-il. Il y a par exemple "l’investissement privé". Une option choisie d’ailleurs par la Flandre.

Et Jean-Luc Crucke n’est pas contre. Mais, là encore, prudence. "Cela ne peut se faire que sur base volontaire et sur des projets qui répondent à ces qualités vertueuses en termes d’investissement. Et qui sont co-pilotés, même dominés par le privé, qui décide de prendre le risque".

Il faut que l’appel à l’investissement privé (l’épargne) soit fait "en co-participation. Je ne veux pas revivre, c’est la caisse d’investissement de Wallonie qui a coûté un pont".

L’effort des pouvoirs publics : 20% en moins

Ordre a été donné aux ministères wallons de couper dans les dépenses à hauteur de 20% de leur budget. Un gros effort pour les pouvoirs publics. "Mais un effort capital", indique le ministre des Finances et du budget. "C’est aussi ce qui a donné la confiance aux marchés, c’est de dire avant de penser à de nouvelles dépenses, nécessaires certes, mais il faut pouvoir dans son propre budget, dans ses propres compétences, réorienter sur ce qui est essentiel".

Des coupes drastiques donc. Mais le ministre l’affirme, certains domaines, comme l’emploi, sont immunisés.