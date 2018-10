Jean-Jacques Cloquet est l'invité de jeudi en prime

Jean-Jacques Cloquet a surpris tout le monde. Mi-septembre, il a annoncé qu'il quittait ses fonctions à la direction de l'aéroport et devenir co-CEO du parc animalier de Pairi Daiza. On sait l'homme très proche d'Eric Domb, le développeur et patron de Pairi Daiza. Avec lui, Nathalie Maleux et Julie Morelle reviendront sur cette enquête qui secoue le monde du football belge, son avenir au parc animalier, mais aussi son regard sur le monde économique de l'aviation.

Sa vie de footballeur Pour le grand public, Jean-Jacques Cloquet, c'était jusqu'ici le visage et la voix de l'aéroport de Charleroi. Mais Jean-Jacques Cloquet a aussi eu une autre vie avant les avions. Celle de sportif, de footballeur à La Louvière, puis à Charleroi comme joueur et ensuite comme directeur général. L'enquête judiciaire qui ébranle le football professionnel l'étonne-t-il? Ces pratiques de commissions et de rétro-commissions de la part d'agents de joueurs étaient-elles déjà pratiquées à son époque?

Des avions aux pandas Jean-Jacques Cloquet n'est pas peu fier de son bilan. Après onze années à la tête de l'aéroport, il a réussi à transformer ce petit aéroport local en machine à faire voyager les Belges. Il a créée des milliers d'emplois dans la région et attiré des petites et moyennes compagnies low-cost qui ont rendu l'aéroport de Charleroi très attractif pour les voyageurs. Mais les avions, c'est désormais terminé. Jean-Jacques Cloquet s'envole vers Pairi Daiza rejoindre son ami Eric Domb pour prendre les commandes de la direction des divisions opérationnelle et commerciale du parc. Un nouveau challenge pour cet homme qui n'a cessé de surprendre dans ces choix de carrières. Comment voit-il son avenir au sein du parc? Ce sera aussi l'occasion de revenir avec lui sur son parcours à l'aéroport de Charleroi et le développement de celui-ci. Quel regard porte-t-il sur le modèle économique low-cost de la compagnie irlandaise Ryanair? Ces grèves des pilotes et du personnel de bord? Pour tout savoir, c'est ce soir dans Jeudi en prime, dans la foulée du Journal télévisé de 19h30.