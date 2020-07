"Je suis disponible pour entrer dans un gouvernement" déclare le président du cdH Maxime Prévot

Invité ce soir de l’émission "Jeudi en Prime" sur La Une, le président du cdH Maxime Prévot est revenu longuement sur les discussions qu’il a eues cette semaine avec le trio présidentiel, Georges-Louis Bouchez (MR), Egbert Lachaert (Open VLD) et Joachim Coens (CD&V), en charge des négociations en vue de former le gouvernement fédéral.

"La réunion a été courtoise sur toute une série d’éléments", confie Maxime Prévot. "L’accueil a été bon mais pas sur tout et c’est bien normal car nous sommes des partis aux sensibilités différentes". N’attendez pas de Maxime Prévot qu’il détaille ce qui coince car, comme il dit, "si on veut donner un maximum de chances à la réussite de la mise en orbite d’un gouvernement, quelle que soit sa composition, je pense qu’on doit retrouver de la sérénité et de la discrétion".

Avec ou sans le cdH ?

Le trio présidentiel MR – Open Vld – CD&V souhaiterait amener à la table des discussions trois autres partis : le sp.a, la N-VA et le cdH. Mais le cdH est-il prêt à monter dans le futur gouvernement fédéral ou, à tout le moins, est-il intéressé ? Maxime Prévot explique : "Ça fait plus d’un an que ce pays n’a plus de gouvernement, qui dispose d’une majorité parlementaire. C’est le festival des votes parlementaires différents chaque semaine à la Chambre selon les abstentions de l’un ou de l’autre ou des votes favorables de l’un ou de l’autre et donc il faut arrêter que ce pays court comme une poule sans tête".

Je n’exclus aucun scénario

De là à dire que les humanistes iront dans le futur gouvernement ? "Je n’exclus aucun scénario et c’est peut-être ça la nouveauté" répond Maxime Prévot. "Je n’exclus pas de pouvoir y aller avec cette coalition Arizona comme je n’exclus pas de pouvoir y aller dans d’autres configurations, ou bien, puisque nous ne sommes pas demandeurs, de ne pas y aller si une majorité est présente" précise-t-il. "Autrement dit, ajoute le président du cdH, je veux qu’on mette un terme à ce scénario des exclusives".

Une réforme de l’Etat

Maxime Prévot annonce qu’il veut une réforme de l’Etat "parce qu’aujourd’hui notre lasagne institutionnelle, elle dysfonctionne avec neuf ministres de la santé différents, autant en mobilité". Le président du cdH souhaite un Etat plus efficace. Pour cela, Maxime Prévot réclame un débat sans tabou. Il plaide pour que "soit les Régions soient responsables à 100% de quelque chose, soit l’Etat fédéral soit responsable à 100% de quelque chose".

Et la tentative de refondation du parti ?

Maxime Prévot reconnaît que son parti ne vit pas "une séquence heureuse", après le mauvais score aux dernières élections. Pour rappel, le cdH était passé de neuf à cinq sièges à la Chambre des représentants. Depuis lors, le parti s’est lancé dans un processus de refondation. Mais alors monter dans un gouvernement, est-ce bien le bon moment ? "Je suis disponible pour entrer dans un gouvernement mais au final, si la coalition Arizona ne devait pas voir le jour, qu’une autre alternative devait être mise sur la table, que le cdH y soit ou pas, peu importe" affirme Maxime Prévot. "Je ne suis pas en train de quémander du pouvoir" ajoute-t-il.