Le député cdH Georges Dallemagne a déclaré de son côté ressentir "une immense colère" après le travail de la commission d’enquête parlementaire sur les attentats de 2016 : "On avait pointé tous ces éléments et on n’a rien appris. Les recommandations de notre commission d’enquête parlementaire ne sont toujours pas mises en œuvre et les services de renseignements sont défaillants. Tout cela donne l’impression d’une certaine forme de complaisance de la part de ceux qui ont l’information et qui préfèrent ne pas la voir, ne pas la traiter. C’est choquant ! L’OCAM classe cet individu au niveau 3 et il ne se passe rien. Combien d’individus, en Belgique et dans l’armée sont au niveau 3 ? Et ce n’est suivi d’aucune mesure".