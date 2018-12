Jaunes et Verts, même colère ?

Ce soir, sur le plateau d’À votre Avis, le débat tournera autour des mouvements citoyens. Sont-ils suffisamment écoutés par le monde politique ?

Donnez-nous votre avis sur la question Your browser does not support iframes. Les mouvements citoyens se multiplient, mais sont-ils assez écoutés par le gouvernement ?

Depuis quelques semaines, les Gilets jaunes protestent contre la hausse des taxes et la baisse de leur pouvoir d’achat. Malgré leurs rassemblements et leurs actions, les manifestants n'ont pas le sentiment d'être écoutés. Ce n’est pas pour autant que le mouvement s’essouffle et que la grogne se dissipe. Ce weekend encore, de nombreux Gilets jaunes se sont rendus à Paris pour une manifestation qui a mené à de violents affrontements avec les forces de l’ordre. En Belgique, le Premier ministre Charles Michel a tout de même rencontré des Gilets jaunes et a promis de réfléchir à cette problématique du pouvoir d’achat. En attendant, des manifestations sont déjà prévues ce samedi.

Parallèlement à cette activité des Gilets jaunes, un autre mouvement citoyen a fait beaucoup parler de lui. Dimanche passé, 75.000 personnes se sont mobilisées pacifiquement dans la capitale européenne lors de la marche pour le climat. Cependant, seulement deux jours après ce rassemblement de masse, la Belgique vote contre une proposition de directive sur l’efficacité énergétique de la COP24 et s’abstient pour une autre concernant les énergies renouvelables. Ces décisions ont provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux, dont celle de Bouli Lanners. De son côté, la ministre fédérale de l’écologie, Marie-Christine Marghem se défend et rejette la faute sur les régions : "Pour celle concernant l’efficacité énergétique, c’était les trois régions qui ne pouvaient pas rencontrer la demande de rehaussement des ambitions de la Commission européenne, et cela a forcé le fédéral, qui représente la Belgique, à le dire. Et pour le renouvelable, c’est la Flandre qui a été en retrait", a-t-elle déclaré hier soir sur la Première.

Ces mouvements citoyens sont-ils assez entendus ? Écologie et pouvoir d’achat sont-ils compatibles ? Pour en débattre autour de la table d’À votre Avis, Sacha Daout reçoit Marie-Christine Marghem, la ministre fédérale de l’Energie et Philippe Lamberts, député Européen Ecolo. Étienne De Callatay, économiste, Thierry Bodson, secrétaire général de l'Interrégionale wallonne de la FGTB et Olivier Willocx, administrateur Délégué BECI (Brussels Entreprises Commerce and Industry) seront également présents. Pour compléter la liste des invités, nous aurons l’organisateur de la marche " Claim the climate ", Samuel Lietaer, ainsi que des Gilets jaunes et verts.

Retrouvez-nous dès 21h50 sur La Une, en télévision, sur le web via notre plateforme Auvio, mais aussi en live sur notre page Facebook, pour réagir avec nous. Toutes vos réactions sont également attendues sur Twitter via le #AVotreAvis