Jan Jambon: "Je ne sais pas si je suis toujours ministre, mais c'est au maximum mes dernières heures"

Après la conférence de presse de la N-VA et l'annonce que de facto les ministres N-VA ne feront plus partie du gouvernement suédois dès le moment où Charles Michel arrivera à Marrakech pour soutenir le pacte de l'ONU sur les migrations, il plane un certain flou sur la situation.

"On ignore si je suis toujours ministre", déclare (l'ex?) ministre de l'Intérieur, Jan Jambon (N-VA). "Je pense que les successeurs ne sont pas encore allés chez le roi, mais ça ne fait encore que quelques heures que le Premier ministre a dit qu'il avait donné notre démission et nous annoncerons que nous l'avons bien compris."

Jambon ne s'attend pas à être présent au Conseil des ministres convoqué à 10h. Il dit avoir rencontré le premier ministre au cours d'un entretien qui est resté courtois, entre "deux personnes qui s’apprécient et s’apprécient mutuellement, mais en politique, il arrive parfois que les routes se séparent."

Il a également déclaré que la N-VA coopérerait de manière constructive avec le gouvernement dans le domaine des dossiers socio-économiques.