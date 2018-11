Jacques Crahay, nouveau Président de l'UWE, secoue le cocotier

L’Union Wallonne des Entreprises est désormais présidée par Jacques Crahay. Il est en place depuis septembre mais il a été plus officiellement présenté ce lundi après-midi, lors de l’Assemblée Générale de la fédération patronale.



Cosucra

Jacques Crahay, ingénieur civil, est aux commandes de Cosucra, une entreprise de 300 personnes spécialisée dans les protéines végétales; une entreprise familiale qu’il a profondément transformée et qui engrange les succès.

Cette réussite l'a amené à présider jusqu'il y a peu Wagralim, le pôle de compétitivité du secteur agro-alimentaire wallon. Ce parcours sans faute le place aujourd’hui à l’avant-plan des patrons wallons.



Audace

L’originalité de la démarche qui a fait le succès de son entreprise peut être une source d’inspiration pour conduire la phalange des patrons wallons. C'est ainsi qu'il conçoit sa présidence.

Autant nombre de ses prédécesseurs ont jugé utile de faire entendre prioritairement la voix patronale dans le concert des négociations sociales et d'avancer les priorités immédiates des entreprises, autant Jacques Crahay met plutôt l’accent sur l’écoute, sur le bouillonnement des idées génératrices d’avancées et sur la responsabilité sociétale des entreprises.



Trois chantiers

Je vois plusieurs chantiers prioritaires, dit-il. Il explique: Nous assistons à la fin d’un modèle de société et en ce moment-clef pour l’humanité, il faut plancher sur trois ateliers: l’énergie et les matières premières non-renouvelables, l’évolution des relations humaines notamment au sein des entreprises et l’évolution technologique.



Convaincre ses pairs

Le discours est forgé sur l’expérience d’une entreprise qui, en changeant de modèle, a démontré la justesse de ses choix. Il faudra pourtant tout l’enthousiasme de son patron pour convaincre l'ensemble de ses pairs qu’il est temps de regarder plus loin.

Ça tombe bien: la Wallonie en 2068, c’est précisément le thème choisi cette année par l’Union Wallonne des Entreprises pour célébrer son 50ème anniversaire.