"J’ai rencontré des gens fantastiques", la princesse Elisabeth termine ravie son année de formation militaire

La princesse héritière Elisabeth participe actuellement à un entraînement tactique au camp militaire de Lagland à Arlon. La formation est à la fois pratique et théorique et sert à perfectionner les compétences et les techniques militaires. Pour elle, le camp est la dernière phase de sa formation de première année en tant qu’élève officier à l’Ecole royale militaire (ERM). Au cinquième des 24 jours que dure ce camp, les médias ont été autorisés à la suivre pendant une matinée.

Au terme de cette formation d’un an, on ne sait pas encore ce que va faire l’héritière du trône.

J’ai rencontré des gens fantastiques et j’ai fait de nombreuses expériences

Au camp d’Arlon, la princesse dort, tout comme les autres élèves officiers, sur un matelas pneumatique dans une tente individuelle. Les participants au camp se lèvent à 6 heures. Viennent ensuite le petit-déjeuner et un salut au drapeau. La Brabançonne résonne tous les jours. Vendredi matin, la première activité était un parcours d’obstacles. C’était la toute première fois que la princesse Elisabeth devait faire ces tests. À la fin du camp, les élèves de l’ERM devront être capables de surmonter les vingt obstacles aisément avec la bonne technique enseignée vendredi.

Après cette activité, la princesse héritière est allée à la rencontre de la presse. Elle a remercié les équipes de tournage et les journalistes d’être là si tôt. Elle a assuré que les levers aux aurores sont maintenant une habitude pour elle et a déclaré qu’elle avait vraiment apprécié son séjour à l’école militaire. "J’ai rencontré des gens fantastiques et j’ai fait de nombreuses expériences".

Le 21 juillet, le camp d’Arlon sera brièvement interrompu pour la fête nationale. La princesse Elisabeth y défilera devant sa famille, Place des Palais.