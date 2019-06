"J'ai promis de le ramener, aidez-moi": l'appel poignant du papa de Théo Hayez, parti en Australie à la recherche de son fils

La maman de Théo Hayez, disparu en Australie: "Je garde espoir, mais je suis réaliste" -... La police fédérale belge vient de lancer un avis de recherche concernant Theo Hayez, en invitant toute personne ayant été en contact avec lui ces derniers jours à se manifester auprès de la police. Theo, c’est ce jeune homme de 18 ans originaire d’Overisje qui a disparu en Australie depuis le 30 mai. Il était en vacances avec des amis et devait rentrer ce jeudi 13 juin en Belgique. La dernière fois qu’il a été vu, il sortait d’une boîte de nuit et rentrait dans son auberge de jeunesse. Alors qu’il était en contact avec sa maman presque tous les jours, il ne s’est plus manifesté depuis le 31 mai, ce qui n’est absolument pas dans ses habitudes, témoigne sa maman Vinciane Delforge. Elle le décrit comme un garçon très sérieux et très organisé.