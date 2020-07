La Chambre va-t-elle, finalement, voter la dépénalisation totale de l’interruption de grossesse et la prolongation du délai d’IVG à 18 semaines ? Depuis près d’un an, un texte du PS , dont la philosophie est soutenue par le sp.a, Défi, le PTB, Ecolo-Groen, le MR et le VLD, navigue au Parlement fédéral, entre commissions, renvoi au Conseil d’Etat et conférences des présidents. Celle-ci, organisée ce mercredi midi, a entériné l’agenda de la plénière de jeudi et la proposition de loi IVG sera débattue.

Les oppositions sont claires. Les partis de gauche, écologistes, PTB-PVDA et Défi devraient voter en bloc, accompagnés d’Emir Kir qui vote comme le PS. Cela fait donc 64 voix a priori assurées en faveur du texte. En face, entre N-VA, Vlaams Belang, CD&V et cdH, cela fait 60 voix (si l’on rajoute l’indépendant Jean-Marie Dedecker élu sur une liste N-VA). Reste les partis libéraux. L’Open VLD n’en fait plus mystère : il souhaite un report pour ne pas perturber le processus de négociation au fédéral. Rappelons, tout de même, qu’Egbert Lachaert, le président du VLD lui-même, en octobre dernier, cosignait une proposition de loi dont les objectifs sont les mêmes que le texte du PS : allonger le délai à 18 semaines, réduire le délai de réflexion obligatoire, etc. Le VLD devrait néanmoins soutenir le bloc de droite, qui compterait dès lors 72 votes.

C’est donc le MR qui a la clé. Habituellement, le mouvement réformateur laisse la liberté de conscience à ses députés sur les sujets éthiques. On sait, par exemple, que Katrin Jadin – qui a introduit une proposition de loi libérale sur l’IVG – soutiendra le texte proposé à la plénière de ce jeudi, comme ses collègues libérales Caroline Taquin, Florence Reuter ainsi que Philippe Pivin et Emmanuel Burton, tous et toutes cosignataires du texte de Katrin Jadin. Parmi les 9 autres députés, la question reste ouverte. 4 députés MR pourraient faire pencher la balance vers un retour en commission.

Le président libéral Georges-Louis Bouchez va-t-il demander à certains députés de suivre le bloc de droite pour apaiser cdH et CD&V ? Ou bien voudra-t-il séduire le sp.a de Conner Rousseau, indispensable pour former une majorité sans le PS ? De la réponse à cette question dépendra certainement l’issue de ce dossier.