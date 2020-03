IVG et euthanasie: les dossiers éthiques arrivent en plénière de la Chambre

La conférence des présidents de la Chambre l’a décidé ce matin : les deux prochaines séances plénières auront à l’agenda deux propositions de loi relatives à des dossiers éthiques, et donc par définition sensibles. A quoi faut-il s’attendre ?

Euthanasie

La première proposition prévoit de supprimer la durée de validité de la déclaration anticipée d’euthanasie. Actuellement, il faut renouveler cette démarche tous les 5 ans. Le nouveau texte propose que la validité de cette déclaration soit désormais illimitée dans le temps, pour que la volonté d’une personne malade, incapable de reformuler sa demande, soit respectée.

En l’absence de majorité gouvernementale, cette proposition a été votée en commission Santé de la Chambre par une majorité alternative (socialistes, libéraux et écologistes francophones et flamands, N-VA et PTB). Et cette réforme devrait a priori être adoptée définitivement ce jeudi.

IVG

La deuxième proposition vise à assouplir la législation sur l’interruption volontaire de grossesse. Le texte dépénalise complètement l’avortement, fait passer le délai dans lequel l’IVG peut être pratiquée de 12 à 18 semaines après la conception, et réduit le délai de réflexion de six jours à 48 heures.

C’est une autre majorité alternative qui a soutenu cette proposition en commission Justice. Et jeudi prochain, N-VA, Vlaams Belang, CD&V et cdH pourraient déposer des amendements et demander un renvoi du texte au Conseil d’Etat, ce qui repousserait le vote de plusieurs mois.