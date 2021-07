Ittre : un corps repêché dans le canal Bruxelles-Charleroi, vraisemblablement celui de l’homme disparu depuis dimanche

La police et la Protection Civile ont repêché un corps dans le canal Bruxelles-Charleroi. Vraisemblablement, il s’agit du corps de l’homme de 62 ans disparu depuis dimanche après-midi à Ittre. Il coupait des branchages au fond de son jardin avec une échelle quand il a disparu. C’est sa compagne qui a donné l’alerte. Il aurait été emporté par le cours d’eau en crue qui se trouve au fond de son jardin.

Hier d’importants moyens avaient été déployés dont l’hélicoptère de la police fédérale, et des caméras pour sonder les canalisations dans lesquelles se déversent le cours d’eau et son trop plein en cas de forte pluie. Sans résultat. Les recherches avaient donc repris ce matin. Elles se concentraient sur le canal Bruxelles-Charleroi à hauteur de l’endroit ou se déversent les canalisations inspectées la veille. La protection civile a sondé le canal et des équipes de plongeurs étaient prêtes à intervenir pour inspecter les fonds du cours d’eau. La circulation fluviale avait été arrêtée pour faciliter les recherches. Mais peu après 11heures, un corps a donc été ramené à la surface. Il devrait s’agir de celui de l’homme de 62 ans emporté par le cours d’eau dimanche dernier. Mais pas encore de confirmation de la police ni du parquet pour l’instant qu’il s’agit bien du disparu. Un médecin légiste est descendu sur place pour procéder à l’identification du corps.