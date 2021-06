Inviter chez soi sans limite ? Attention la règle de quatre à l'intérieur reste inscrite dans l'arrêté ministériel

Attention si vous avez l’intention de faire la fête chez vous après avoir pris connaissance des dernières décisions du Comité de Concertation (CodeCo) mieux vaut savoir qu'à l'intérieur quatre invités maximum est toujours repris dans l’arrêté ministériel publié après le CodeCo de ce vendredi. Rien n’est jamais simple en Belgique et donc si vous aviez compris qu’on peut désormais inviter chez soi sans limite, c’est un brin plus ambigu. Un double discours assumé en quelque sorte. Cela reste interdit dans l’arrêté ministériel mais la ministre Verlinden a indiqué dans plusieurs médias qu’elle n’enverra plus la police pour vérifier combien de personnes sont dans votre jardin.

La vie privée demeure donc régulée par un arrêté ministériel contrairement à ce qu'indiquait le ministre Vandenbroucke ce mercredi encore: