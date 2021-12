Intoxication au CO à Anderlecht: une famille avec deux enfants hospitalisée, les pompiers mettent en garde

Deux adultes et leurs deux enfants de moins de 10 ans ont été transportés samedi soir à l'hôpital pour une intoxication au monoxyde de carbone (CO) à leur domicile situé rue de la Sympathie à Anderlecht, a indiqué dimanche matin le porte-parole des pompiers de Bruxelles Water Derieuw. Aucun des membres de la famille n'a son pronostic vital engagé.

Les secours ont été appelés vers 19h00 pour un problème médical. Dès que les ambulanciers ont pénétré dans l'appartement, leur détecteur de CO s'est déclenché.

Les deux parents et leurs enfants ont été évacués et transportés à l'hôpital. Les secouristes ont appelé des renforts et ont ouvert les fenêtres pour ventiler l'habitation.

La présence du monoxyde de carbone dans l'air ambiant a été causée par une mauvaise évacuation des gaz à combustion de la chaudière individuelle.

Par mesure de précaution, les pompiers ont procédé au contrôle des trois autres appartements de l'immeuble. Il n'y avait rien à signaler.

Walter Derieuw rappelle, avec l'entrée en hiver, l'importance de la ventilation dans les pièces disposant d'une chaudière et du contrôle régulier des installations.