Interview exclusive du roi Philippe et de la reine Mathilde sur la RTBF : le couple se livre pour la première fois

Dans quelques jours, le 4 décembre, nous célébrerons les 20 ans de mariage du roi Philippe et de la reine Malthilde. Pour cet anniversaire, c'est une exclusivité RTBF, le roi Philippe et la Reine Mathilde nous ont accordé une interview. L’occasion de revenir sur leurs fiançailles, leur mariage, leur vie de couple et de famille.

Une interview "intimiste" qui sera diffusée dans son intégralité ce vendredi 29 novembre à 20h20 sur la Une télé dans le cadre spécifique d'une émission documentaire à l'occasion des 20 ans de leur mariage : "Le temps d’une histoire : Philippe et Mathilde 20 ans déjà", présentée par Patrick Weber.

Un couple presque comme les autres

Tout le monde ou presque se souvient de ces images du 4 décembre 1999 à l’hôtel de ville de Bruxelles puis à la cathédrale Saint-Michel, le prince Philippe épousait Mathilde d’Udekem d’Acoz, sous les yeux de nombreuses têtes couronnées mais aussi de la population belge par télévision et radio interposées. 20 ans plus tard, les deux ont donc accepté d’accueillir des caméras de télévision dans les salons du Château de Laeken pour revenir sur l’événement.

Deux fauteuils côte à côte, la main du Roi tenant celle de la Reine. Les questions de Patrick Weber. Une quinzaine de minutes de discussion à presque "bâtons rompus". Retour d’abord sur les fiançailles. Le Roi se souvient : "Le moment était extraordinaire. On était évidemment comme sur un petit nuage. En plus il faisait très beau et tout était splendide. Mais ce qui me reste le plus c’est la période d’avant, où au fond on a annoncé les fiançailles mais on est resté cachés. On ne voulait pas encore tout de suite se montrer. Il y avait une date qui était prévue. On nous cherchait et nous, on n’était pas là. On était à deux dans un endroit retiré ; c’était un moment extraordinaire. Parce qu’il y avait un enthousiasme, il y avait une attente. La population belge, notre pays a tellement bien accueilli ma fiancée. Ça m’a aussi beaucoup rapproché de la population. C’était un lien parce qu’ils ont accueilli ma fiancée un peu comme si c'était leur fiancée".

Sur la même séquence d’avant l’annonce des fiançailles, la reine Mathilde raconte ce passage de l’ombre à la lumière : "Ça, je m’en souviendrai toujours. Mon époux, au moment où on a ouvert les fenêtres, m’a dit : 'Go ! On y va !'. J’étais confrontée à une nouvelle vie que je ne connaissais pas du tout. Anecdote assez cocasse : les bruits ont commencé sur moi le vendredi, trois jours avant la présentation officielle. Mais personne n’avait encore de photo ou quelque chose. Moi, sentant que je ne devais pas rester dans les lieux où on pourrait m’identifier, vous connaissez mon amour des livres ? Et bien, je me suis mise dans une librairie. J’entendais le 'Journal Parlé' à la radio, dans la librairie, évoquant les fiançailles éventuelles du prince Philippe et moi je lisais".

Pendant 15 minutes, le couple royal se livre pour la première fois en toute intimité, leur rencontre donc, les fiançailles, la journée du mariage et la ferveur populaire, leur vie de couple et de famille, leur secret de longévité…