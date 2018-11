Interdiction de la publicité pour Jupiler dans le foot? Alda Greoli lance le débat

"Il faut avoir de l'ambition", lance ce matin sur La Première Alda Greoli (cdH), ministre wallonne de la santé qui fait passer cette semaine au gouvernement un "Plan intégré de la prévention santé".

Proposer l'interdiction de la publicité pour l'alcool dans le sport, ici en Belgique, où un de nos championnats de football s'appelle la "Jupiler Pro League", cela semble une gageure. La ministre défend pourtant "notre responsabilité sociétale" : "La santé de la population, c'est l'affaire de tous", affirme Alda Greoli, "Et si Jupiler se posait vraiment la question, en tant que responsable de société, en tant que meneur : qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer la santé des gens ?"

Alda Greoli se défend de vouloir interdire l'alcool, mais, comme (à peu près) tous les habitants du plat pays, la vice-présidente des gouvernements wallon et de la fédération Wallonie-Bruxelles a regardé la Coupe du monde et voilà ce qu'elle en a pensé : "Trouvez-vous normal qu’on ait été matraqué de publicité par deux phénomènes addictifs et dangereux pour la santé : l’alcool, via la bière, et les jeux en ligne qui ont des conséquences, notamment sur les plus jeunes, en matière d'addictions."

Cette proposition de mesure vient notamment d'une recommandation du Conseil supérieur de la santé dont un rapport datant de mai dernier alertait sur les risques liés à la consommation d'alcool.