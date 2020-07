Intempéries: risque de tempête ou d'inondation, le numéro 1722 est activé

Le SPF Intérieur active temporairement le numéro 1722, destiné aux interventions pompiers non urgentes, en raison de l'avertissement de mauvais temps diffusé par l'Institut royal météorologique (IRM).

Le 1722 permet de décharger le numéro d'urgence 112 en cas de tempête et d'éviter que des personnes dont la vie est en danger potentiel doivent attendre inutilement.

En raison de la pandémie de Covid-19, dans certaines régions, un message vocal redirigera les personnes qui appellent vers le guichet électronique du service d'incendie, disponible sur Internet. Leurs adresses web sont disponibles sur site www.112.be, sous la rubrique "Pas urgent? ".

Les opérateurs des centrales d'urgence 112, qui traitent également les appels au numéro 1722, doivent en effet pouvoir se concentrer pleinement sur le traitement des appels urgents, comme l'aide médicale urgente et l'intervention urgente des pompiers, et des appels aux médecins de garde, qu'ils soient liés ou non à une infection due au Covid-19, explique le SFP Intérieur.

Si le service d'incendie concerné ne dispose pas de formulaire électronique, la personne aura un opérateur en ligne après avoir introduit son code postal.