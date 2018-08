Intempéries: plusieurs interventions de pompiers dues aux violents orages, des blessés en province de Liège

Les orages qui se sont abattus sur le pays dans la nuit de jeudi à vendredi ont causé de nombreux dégâts. Rien qu'en province de Namur les pompiers ont dû intervenir une centaine de fois. Cette province est d'ailleurs, pour le moment, celle qui a été le plus touchée. Les intempéries n'ont pas fini de s'abattre sur le territoire puisqu'elles devraient désormais se diriger vers les provinces de Liège et du Luxembourg en matinée. Une mini tornade s'est déclarée à Comblain la Tour et aurait fait des blessés.

Une mini tornade touchait, aux alentours de 6h30, le village de Comblain la Tour, près de Seraing, dans la province de Liège. Elle aurait notamment touchée un centre de loisir, la Maison Polonaise de Belgique, qui accueille actuellement une trentaine de scouts d'origine flamande. L'un d'entre eux a été blessé par la chute d'une branche. Victime d'une fracture au poignet, il a du être hospitalisé. Ensuite c'est un camping d'Hamoir, "Le rocher de la Vierge", qui a été touché. Des arbres sont tombés sur des caravanes et certaines ont été détruites. Une dame a également été hospitalisée. Les pompiers et le bourgmestre faisant fonction sont sur place. Le plan communal d'urgence a été déclenché.

Province de Namur très touchée

En province de Namur, des arbres sont couchés sur les routes et des fils électriques ainsi que des toitures ont été arrachés un peu partout. Sur la nationale 4 entre Namur et Arlon la circulation était bloquée à hauteur d'Emptinne, mais elle a été rétablie très tôt. Des vaches se sont également échappées des prairies avoisinantes et causent aussi des embarras. Du côté de Walcourt et de Philippeville la situation est tout aussi délicate.

Gilles Boonen, porte-parole de la zone Dinant-Philippeville, a souligné le fait que les pompiers avaient travaillé "d'arrache pied pour que les voiries soient accessibles".

Situation à Bruxelles

À Bruxelles, aucun gros dégât n'est à signaler pour le moment. Les hommes du feu ont effectué une petite vingtaine d’interventions cette nuit, essentiellement pour des avaloirs bouchés et de l’eau sur la chaussée. Très tôt vendredi matin, toutes les équipes étaient rentrées à la caserne. Le tunnel de la Porte de Hal, en direction de Koekelberg, a été fermé au trafic aux alentours de 7h pour cause d’inondations.

Progressivement, les orages vont se décaler vers l'Allemagne et quitter la Belgique. On prévoit encore des précipitations, localement importantes voire accompagnées de grêlons, du côté de la province du Luxembourg, de Liège voire même au niveau du Limbourg. Le temps redeviendra sec sur l’ensemble des régions vers 10-11h vendredi matin.

Jeudi soir, le pays avait été placé en alerte jaune et le numéro 1722 avait été réactivé pour les demandes d'interventions non urgentes.