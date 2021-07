Intempéries : le numéro 1722, pour les situations où aucune vie n'est en danger, est actif jusqu'à vendredi

Depuis ce lundi, de fortes précipitations provoquent des inondations en Belgique, principalement dans l'est du pays. Le numéro 1722 a été activé lundi et le restera au moins jusqu'à vendredi. Ce numéro est destiné à recevoir des demandes d'aide à l'adresse des pompiers en raison de dégâts provoqués par ces précipitations. Le numéro 112 est réservé aux situations où une vie est en danger.

La demande d'assistance peut également, et même de préférence, être introduite via l'e-guichet www.1722.be. Une demande introduite par voie électronique via le www.1722.be sera directement transmise aux pompiers.