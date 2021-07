Intempéries : la ministre de la Défense dépêche des militaires

La ministre de la Défense Ludivine Dedonder a donné son accord mercredi pour fournir de l’aide militaire suite aux fortes précipitations, rapportent jeudi les titres de Sudpresse. Un soutien de la Défense a été déployé dans plusieurs communes, dont Chaudfontaine et Spa.

"Les demandes d’aide ainsi que le déploiement de matériel seront traités au niveau provincial en coordination avec les services d’urgence sur place. La Défense peut intervenir avec, entre autres, le déploiement de zodiacs, des pompes à eau, des capacités de transport et d’hébergement et via d’autres moyens. Le personnel avec ses ressources se tient prêt à intervenir endéans les deux heures", précise Cédric Maes, le porte-parole de la ministre Dedonder.

Les militaires menaient des opérations d’appui dans les provinces de Liège, de Namur, de Luxembourg et de Limbourg. Des camions étaient également déployés pour procéder à des évacuations de population. Des sacs de sable et des lits de camp étaient préparés, ainsi que des capacités de logement.