L'Institut royal météorologique (IRM) émet une alerte jaune aux conditions glissantes entre dimanche soir (19h00) et lundi matin (10h00) sur tout le pays. Des plaques de glace et du brouillard givrant pourraient se former.

De faibles précipitations hivernales isolées pourraient encore survenir mais avec un risque plus limité, indique l'IRM.