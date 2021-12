Intempéries : conditions glissantes sur les routes de Wallonie, de Bruxelles et dans une partie de la Flandre

L'Institut royal météorologique (IRM) émet un avertissement aux conditions glissantes samedi soir à partir de 18h00 jusque dimanche 10h00. Des plaques de glace et de givre pourraient se former en Wallonie, à Bruxelles ainsi que dans les provinces flamandes d'Anvers, du Limbourg et du Brabant flamand.

Samedi soir et pendant la nuit, les températures pourraient s'approcher du 0 degré, voire être négatives, dans un grand nombre de régions, prévient l'IRM. Plaques de givre et de glace pourraient se former localement, rendant les routes glissantes.

En Hautes Fagnes, des chutes de neige seront encore possibles samedi soir. Une accumulation supplémentaire de un à deux centimètres de neige est possible.