Intempéries: cinquante-six médecins généralistes impactés par les inondations de la mi-juillet

Cinquante-six médecins généralistes ont été impactés par les inondations qui ont touché la Wallonie à la mi-juillet, a annoncé mardi le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke en commission de la Chambre.

Dans le détail, 24 généralistes ont été touchés dans la vallée de la Vesdre et de la Hoegne en amont de Trooz, 21 dans la vallée de la Vesdre entre Trooz et Liège et 11 dans la vallée de l'Ourthe entre Aywaille et Tilff.