Insultes racistes dans les stades : pour le cdH, la charte éthique wallonne doit dépasser les bonnes intentions

En Wallonie, depuis deux ans, le subventionnement des infrastructures sportives est conditionné au respect d'une charte éthique. Une mesure qui doit aujourd'hui "dépasser le stade des bonnes intentions", a estimé le député cdH René Collin, mercredi, en marge de la séance plénière du parlement wallon.

"Nous demandons que cette charte aille plus loin que des déclarations. Il faut des actes concrets, avec l'arrêt des matches concernés; des sanctions financières et sportives; des exclusions de stades ou encore des programmes de sensibilisation", a-t-il plaidé alors que le match, dimanche, entre le FC Bruges et Anderlecht a été marqué par les propos racistes tenus par des supporters brugeois à l'égard du banc anderlechtois.

"Les propos racistes et antisémites de certains supporters sont totalement inadmissibles et doivent être sanctionnés. La xénophobie n'a pas sa place dans le sport, pas plus qu'elle ne l'a dans la société", a de son côté rappelé le ministre wallon en charge des Infrastructures sportives, Jean-Luc Crucke.

"Si de tels incidents arrivaient en Wallonie, avec des clubs bénéficiant de subsides publics, ils pourraient être sanctionnés", a-t-il ajouté.