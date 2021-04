Installer un nichoir au jardin, il est encore temps!

Un nichoir au jardin - On n'est pas des pigeons (59/183) - 01/04/2021 Installer un nichoir au jardin, c'est maintenant comme le précise, Bénédicte, vétérinaire. On peut acheter ce nichoir en magasin mais on peut aussi le fabriquer soi-même en suivant les quelques conseils de Bénédicte: diamètre du trou,épaisseur des planches, aération, isolation, installation au jardin.