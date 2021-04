Inscriptions en première secondaire : près de 1500 élèves sur liste d'attente à Bruxelles pour 1000 places disponibles

Place alors à la deuxième étape : l’élaboration du classement de tous les élèves non repris en ordre utile dans toutes les écoles qui ont été indiquées sur leur formulaire confidentiel. "Ces classements sont établis en tenant compte des critères prévus par le décret en optimalisant les préférences, c’est-à-dire en tentant d’attribuer à chacun l’établissement de la plus haute préférence exprimée", rappelle la Ciri dans un communiqué. Depuis le 2 avril dernier, tous les parents (représentant plus de 53.400 formulaires) ont été informés par courrier.

On le constate : la situation est une nouvelle fois problématique à Bruxelles. Problématique car le nombre de places encore disponibles après les premières phases d’inscription n’est que de 1076 à Bruxelles, 510 en Brabant wallon et 10.213 en Wallonie hors Brabant wallon.

Moins de places disponibles à Bruxelles

Mais on l’a dit : la situation est tendue à Bruxelles où les places manquent. L’année dernière, pour 1169 Bruxellois sur liste d’attente, restaient 1324 places disponibles. Cette année, en ce qui concerne leur première préférence, 77,19% des enfants bruxellois ont été comblés contre 88% en Brabant wallon et 94% en Wallonie (hors BW). En ce qui concerne les choix suivants ? 86% à Bruxelles, 95% en Brabant wallon et 97% en Wallonie (hors BW). Résultat, la liste d’attente concernent près de 12% des Bruxellois, contre 3,78% des Brabançons wallons et 2,13% des Wallons (hors BW).

A partir du 26 avril prochain, "les parents d’un certain nombre d’élèves uniquement en liste d’attente et ceux qui n’ont pas procédé à l’inscription durant les trois premières semaines iront l’inscrire en ordre chronologique (CHRONO), de préférence dans des écoles où il reste de la place ou dans des écoles où les élèves en liste d’attente sont peu nombreux", précise la Ciri qui espère également que des écoles pourront proposer "l’ouverture de places supplémentaires, voire d’une classe supplémentaire".

