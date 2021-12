Inquiétudes dans le secteur de l’hôtellerie avant le Codeco : "Ça fait deux semaines qu’on a une boule au ventre"

Dans l’hôtel Van Der Valk, situé dans le centre-ville de Mons, le restaurant est plus vide que d’habitude à cette même période de l’année. Un constat que fait Frédéric Van Den Daelen, le manager adjoint de l’hôtel. Plusieurs clients annulent leurs réservations pour les fêtes de fin d’année. "Depuis le mois de septembre, avec l’instauration du CST, on a une diminution de fréquentation de 30%", explique le manager adjoint avant de poursuivre, "Ce mois de décembre ci, on est à 50% de fréquentation en moins, surtout depuis le précédent Codeco. En termes de chiffres d’affaires, évidemment, c’est catastrophique…". Une diminution de la fréquentation liée aux clients qui annulent leur réservation par crainte de mesures plus contraignantes, mais également à cause d’une mesure, qui semble incompréhensible pour Frédéric Van Den Daele, la fermeture à 23 heures. "Pour Noël, 23 heures-00h, on peut l’entendre… Mais pour le Nouvel An, est-ce que vous pensez sincèrement que les gens vont partir à 23 heures et rentrer chez eux gentiment faire dodo ? On vit sur quelle planète ?"

On fait partie de la solution

Le secteur de l’hôtellerie, qui à "l’impression de ne pas être écouté du tout", attend ce Codeco dans l’incertitude. "C’est hyper anxiogène, ça fait deux semaines que tout le secteur a une boule au ventre… On est un peu laissé pour compte. J’espère un message positif, constructif, et surtout cohérent du Codeco. J’espère qu’ils vont pouvoir prendre l’importance de ce qu’ils vont décider pour le bien-être psychologique de la population", indique le manager adjoint.

Le secteur de l’hôtellerie pourrait lui aussi faire partie de la solution, d’après Frédéric Van Den Daelen. "Dans nos établissements, les tables sont distancées, on a des distributeurs de gel à tous les coins de rue, on a des affichages qui permettent de rappeler aux clients les normes de sécurité sanitaire, on a un personnel qui est sensibilisé par rapport à ça, on fait partie de la solution", détaille-t-il. "On a toute une série de choses qui sont déjà en place, le CST est d’application. Pourquoi nous brimer pour ces fêtes et ne pas nous dire que l’on ouvre jusqu’à 2 heures par exemple, en respectant les règles qui sont déjà d’application et qui fonctionnent ?"