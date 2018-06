Inquiétude dans les missions régionales pour l’emploi en Wallonie

En Wallonie, 11 Mire (missions régionales pour l’emploi) sont chargées de l'insertion et de la remise à l'emploi de personnes fragilisées et sous-qualifiées. Selon leurs statistiques, près de 80% des personnes accompagnées en 2016 ont retrouvé le chemin de l’emploi.

"Ça veut dire que de nombreuses personnes qui s’adressent à nous aujourd’hui ne pourront plus le faire demain et risquent de rester sur le carreau. Celles qui viennent via leur CPAS, une organisation syndicale ou le monde associatif par exemple, explique Patricia Petitfrère (Setca). Le Forem ne pourra pas poursuivre l'accompagnement personnalisé que nous réalisons, et tout le travail de pédagogie mené avec les entreprises avec lesquelles nous collaborons étroitement sera ruiné".

"Nous ne sommes pas opposés à une meilleure articulation avec le Forem, mais nous ne comprenons pas la brutalité de la décision unilatérale du ministre, sans concertation, sans tenir compte des réalités de terrain et de nos difficultés quotidiennes, poursuit Stéphanie Paermentier (CNE). Il a une vision très idéologique. Nous réclamons de l’attention et de l’écoute".

Dans ce contexte d'inquiétude, près de 200 travailleurs des Mire (le secteur en emploie environ 300) ont manifesté ce 19 juin devant le parlement de Wallonie. Une délégation a aussi été reçue par le cabinet de Pierre-Yves Jeholet.