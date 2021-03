Inquiet face à la remontée des chiffres du Covid-19 en Belgique, Frank Vandenbroucke appelle à plus de télétravail

Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, appelle chacun à travailler de chez soi à moins que ce ne soit pas possible. Le retour à 100% de présentiel dans le secondaire après les vacances de Pâques implique une prudence plus grande qu'elle ne l'est pour le moment, a-t-il averti mardi sur les ondes de Radio 1.

"Si l'on veut atteindre ces objectifs, nous devons être plus prudents qu'aujourd'hui, remettre certaines règles à l'agenda et les suivre", a-t-il déclaré en visant notamment le télétravail "qui doit être remis à l'honneur".

►►► Lire aussi: Coronavirus en Belgique ce 16 mars: le nombre de patients en soins intensifs repasse au dessus des 500 pour la première fois en 2021

Les chiffres de la pandémie en Belgique inquiètent le ministre: la circulation du virus est importante, le nombre d'hospitalisations augmente significativement et les soins intensifs des hôpitaux se remplissent à nouveau. Actuellement, plus de 500 malades sont admis dans ces services.

Le ministre fédéral ne souscrit pas au plaidoyer de certains responsables politiques, notamment à la N-VA, en faveur d'une réouverture des terrasses des cafés pour les vacances de Pâques. "On se trompe de discussion. C'est peut-être sympathique de parler d'assouplissement mais c'est bercer les gens d'illusions", a-t-il souligné.

►►► Lire aussi: AstraZeneca en Belgique : "C'est un très bon vaccin, une protection contre une maladie qui tue", assure Frank Vandenbroucke