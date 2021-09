La nouvelle commission d’enquête autour des inondations a entamé ses travaux à partir de 9 heures ce vendredi matin au Parlement wallon. Les députés vont procéder à une série d’auditions, à commencer par la secrétaire générale du Service public de Wallonie (SPW), Sylvie Marique, également commissaire spéciale chargée de la reconstruction des zones sinistrées. Dans un premier temps, celle-ci a dressé un état des lieux souvent fastidieux de l’état de la législation sur la gestion des inondations, de la répartition des compétences entre Etat fédéral et Région, "une répartition complexe, avec d’innombrables intervenants", et la manière théorique dont les informations comme les prévisions météo et les alertes devaient circuler. Dans un deuxième temps (après déjà 2h30 d’audition et de questions), Sylvie Marique a livré un état des lieux cette fois de la situation sur le terrain dans les 209 communes touchées par les inondations de juillet ("9673 hectares soit 13.544 terrains de football"), reprenant cette fois sa casquette de commissaire à la reconstruction.

Suivront Aline Thiry du centre de recherche Spiral de l’ULiège ainsi que Xavier Fettweis, le directeur du laboratoire de climatologie de l’ULiège. Dans l’après-midi, les explications de plusieurs professeurs, spécialistes notamment de la gestion des bassins-versants, devraient également éclairer les commissaires.

Puis, tous les vendredis (au minimum) auront lieu des auditions, même si la liste de personnes appelées n’est pas encore définitive.

Les parlementaires devraient notamment auditionner les administrations régionales concernées, l’IRM, le centre de crise ou encore les services de secours et les gestionnaires de barrages. Un représentant du système européen de prévention des crues pourrait également être auditionné. La commission d’enquête se donne un trimestre pour aboutir à des conclusions et des recommandations.