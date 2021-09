Inondations : le gouvernement wallon a-t-il fait "un cadeau d’un milliard d’euros" aux assureurs ?

Ce que vise en particulier Raoul Hedebouw, c’est la négociation qui a eu lieu, cet été, entre le gouvernement wallon et les compagnies d’assurance pour la couverture des dommages des inondations dans les maisons assurées. Vu que des milliers de maisons sont touchées, le montant des sinistres devrait tourner autour d’1,5 milliard € (la fourchette actuelle va de 1,3 à 1,7 milliards). Il a été convenu que les compagnies débourseraient 590 millions € et que la Région wallonne se chargerait du reste.

Du coup, le gouvernement wallon n’aurait-il pas dû demander davantage ?

C’est ce qu’estime le PTB mais il faut noter que d’un point de vue purement légal, rien n’obligeait les compagnies à faire le geste de payer davantage que les 320 millions € prévus par la loi. De sources proches de la négociation, on apprend que les débats ont été longs et complexes. Parce que certaines compagnies étaient plus exposées que d’autres dans ces inondations et parce que les assureurs côtés en bourse craignaient l’impact d’un tel geste (et du précédent qu’il constitue) sur le cours de leur action.

Rappelons enfin que parmi les assureurs les plus exposés pour ces inondations sur le sol wallon, on trouve Ethias et Belfius. Deux compagnies dont les actionnaires sont les pouvoirs publics… qui ont donc aussi profité des bénéfices confortables du secteur, ces dernières années.

