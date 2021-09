Inondations : la Région wallonne indemnisera à 100% les sinistrés assurés. Ce sera maximum 80.000 euros pour les non-assurés

Il était aussi question de moyens supplémentaires pour aider les entreprises à redémarrer au plus vite.

Réuni en conclave ces derniers jours, le gouvernement wallon a tenu un conclave ces derniers jours pour assurer le suivi des inondations et surtout pour préciser les efforts qui devront être consentis pour reconstruire tout ce qui a été détruit ou endommagé lors des inondations de la mi-juillet .

Sur les 262 communes que compte la Région wallonne, 209 ont été déclarées sinistrées. Elles ont été réparties en quatre groupes. La catégorie prioritaire rassemble les communes les plus touchées. Il s’agit de Limbourg, Pepinster et Trooz, où près d’un bâtiment sur deux a été endommagé ou détruit. Dans ces communes, plus de 30% des bâtiments ont été sinistrés.

La catégorie suivante, la catégorie 1, reprend les communes de Chaudfontaine, Esneux, Eupen, Liège, Rochefort, Theux et Verviers.

28 communes sont en catégorie 2 et 171 en catégorie 3.