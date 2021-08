Inondations : la ministre de l’Intérieur crée une Cellule d’Appui fédérale pour aider la reconstruction en Wallonie

Dans cette cellule fédérale, se retrouvent des représentants de la Police fédérale, de la Protection civile, de la Défense, de la Santé publique et des pompiers. Officiellement, selon la communication de la ministre de l’Intérieur, il s’agit de "stimuler la coordination sur le terrain et de mieux faire concorder les besoins sur le terrain et l’offre disponible".

Lorsque les intempéries ont frappé le pays, mi-juillet, la phase fédérale de gestion de crise a été enclenchée. Une dizaine de jours plus tard, le 26 juillet, il a été mis fin à cette phase fédérale, en concertation avec les gouverneurs des provinces concernées et le ministre-président wallon, Elio Di Rupo. Ce sont alors les cellules de crise provinciales qui ont récupéré la coordination des opérations, sous la direction de gouverneurs de provinces. C’était à eux de cerner les besoins concrets sur le terrain.

Mais trois semaines après la catastrophe, ce dispositif a visiblement besoin d’être renforcé. "Le hub national logistique était disponible. Le Fédéral n’a jamais quitté les régions et communes touchées, mais on veut encore mieux coordonner et mieux communiquer entre le terrain et les services de secours", explique la ministre de l’Intérieur.

Annelies Verlinden constate que, vu "la complexité et l’ampleur de la catastrophe", les "structures provinciales habituelles de gestion de crise doivent être davantage renforcées afin d’organiser l’aide de la manière la plus efficace possible". C’est pourquoi la ministre de l’Intérieur a créé cette nouvelle "Cellule d’Appui Fédérale", au sein de laquelle sont représentés des collaborateurs spécialisés issus des différentes disciplines, à savoir de la Police Fédérale, de la Santé Publique, des Pompiers, de la Protection Civile et de la Défense, en étroite collaboration avec la cellule Info du Centre de Crise National. Cette nouvelle structure est placée sous la supervision du Commissariat wallon à la reconstruction.

Il fallait une courroie de transmission supplémentaire entre le terrain, dans les communes wallonnes sinistrées et les moyens disponibles au fédéral. "On va coordonner les demandes d’aide avec le soutien disponible au fédéral", explique la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden. Il s’agit, dit-elle, d’une "initiative du Fédéral".

En outre, à la demande de la ministre Verlinden, des officiers de la Protection Civile sont chargés de prendre contact avec les bourgmestres des villes et communes les plus touchées afin de leur apporter une assistance, d’identifier les besoins et d’établir une liste de priorités. Ils resteront disponibles aussi longtemps que nécessaire. Cela permettra d’assurer une meilleure concordance entre les besoins sur le terrain et les moyens disponibles.