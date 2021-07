Inondations : la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden appelle à faire des dons sur le compte de la Croix-Rouge

La ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, a appelé les citoyens qui veulent venir en aide aux victimes des inondations à faire un don sur le compte de la Croix-Rouge.

"Il y a un grand besoin d'aide financière qui permettra aux organisations humanitaires sur place de travailler de manière souple et répondre de manière efficace aux besoins des gens. C'est pour le moment la meilleure façon d'aider", a-t-elle expliqué lundi au cours d'une conférence de presse.

La ministre a insisté sur les nombreux volontaires qui se sont investis et continuent à s'investir pour aider les victimes des inondations. "J'ai vu un engagement immense ces derniers jours et c'est réconfortant", a-t-elle dit.

►►► À lire aussi : "Cette solidarité donne le courage pour continuer", affirme ému le directeur du Centre de crise

Les victimes peuvent s'adresser au Fond des calamités, qui dépend des Régions. Le gouvernement fédéral rencontre lundi les représentants des assurances et insiste pour que les procédures soient les plus courtes possible. "Les gens ont besoin d'aide pour pouvoir reconstruire leur vie", a ajouté la ministre.

Les dons peuvent être versés à la Croix rouge au numéro de compte BE70 0000 0000 2525.