Inondations: la BEI donne son feu vert à son plus gros financement belge, en faveur de la Wallonie

Le Conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement (BEI) a donné son accord mercredi à un futur financement de 1,1 milliard d'euros pour la Région Wallonne, en soutien à des projets d'efficacité énergétique et de résilience face aux inondations. Les accords financiers restent à finaliser, sans doute avant la fin de l'année, mais le principe est désormais acté, communique la BEI le même jour.

Il s'agirait de la plus grosse opération de la BEI en faveur de la Belgique en termes de montant (pour une seule opération).

L'argent dégagé servira d'une part à améliorer la performance thermique des logements sociaux wallons, et d'autre part à "renforcer les infrastructures hydrologiques régionales, afin de les adapter à de futurs événements climatiques extrêmes".

La Wallonie a été frappée à la mi-juillet par des inondations exceptionnelles et meurtrières. Près de 40 personnes y ont perdu la vie et des milliers de personnes ont vu leur logement dévasté voire totalement détruit.

Devenu récemment vice-président de la BEI, l'ancien ministre-président flamand et ministre fédéral Kris Peeters s'est réjoui de la nouvelle: "Nous allons poser le premier jalon d'un nouveau partenariat financier avec la Région wallonne, pour un montant historique en Belgique, et ceci en appui de projets majeurs pour les Wallons et indispensables pour leur avenir. Ils s'inscrivent pleinement dans les priorités stratégiques de la BEI en tant que 'Banque du climat'. La lutte contre le changement climatique, dans sa dimension offensive, passe par une réduction de l'empreinte carbone du secteur du logement social. Elle impose aussi d'anticiper et de s'adapter, face aux risques de catastrophes comme celles de l'été dernier, en entreprenant de nombreux travaux de renforcement des berges des rivières".