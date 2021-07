Inondations : l'identification des animaux de compagnie rendue visible pour trois semaines

A la demande des trois ministres régionaux en charge du Bien-être animal, l'entreprise Zetes qui gère les données les données des propriétaires de chiens et de chats sur DogID et CatID a décidé de rendre celles-ci visibles pour trois semaines, face aux difficultés actuellement rencontrées par les propriétaires d'animaux des zones sinistrées pour retrouver leur animal de compagnie.

Cette difficulté a été aggravée par le fait que la police et les communes n'ont plus le même accès aux données des propriétaires, a expliqué mercredi le cabinet de la ministre wallonne en charge du Bien-être animal, Céline Tellier (Ecolo).

En raison des inondations qui ont touché une grande partie du pays à la fin de la semaine dernière, de nombreux chiens et chats se sont égarés. Les services d'urgence peuvent utiliser les bases de données en ligne DogID et CatID pour rechercher les propriétaires de ces animaux, à condition qu'ils soient munis d'une puce électronique, mais cette procédure est plus difficile depuis le 1er mai, car toutes les données ont été anonymisées. C'est la conséquence de la réglementation européenne sur la vie privée.

La ministre Tellier a par ailleurs demandé à l'administration régionale de diffuser sur les réseaux sociaux toutes les initiatives d'aides mises en place depuis la catastrophe via le lien 'Bien-être animal - Animaux et inondations - qui contacter ? (wallonie.be)'