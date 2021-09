Inondations : Fedasil va ouvrir des places "tampons" en urgence après avoir perdu 1000 logements, notamment à Coxyde

Fedasil, l’instance qui se charge de l’accueil des demandeurs d’asile, a "perdu" plus de 1000 places à la suite des inondations de la mi-juillet, soit parce qu’elles ont été proposées pour loger des familles sinistrées, soit parce que le logement en lui-même a été endommagé par les intempéries, indique mercredi le cabinet du secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi.

Dans les prochaines semaines, plusieurs centres seront ainsi ouverts pour pallier ce manque, dans l’urgence. Il s’agit des places "tampons" ou "de réserve" dont le réseau Fedasil dispose, des places existantes qui peuvent rapidement être mises en service en cas de besoin accru.

Le bourgmestre de Coxyde mécontent

Ce sera en premier lieu à Coxyde qu’un centre va ouvrir. Ce centre a déjà servi de lieu d’accueil temporaire par le passé. Il dispose de 300 places mais ne sera pas utilisé à pleine capacité en raison de la pandémie. Trente places pour mineurs étrangers non accompagnés vont aussi être ouvertes. Le bourgmestre local Marc Vanden Bussche, qui est coutumier du fait, a fait connaître son mécontentement par rapport à cette réouverture, cette fois via une lettre ouverte déplorant le "diktat" du secrétaire d’Etat.

►►► À lire : Rapatriés afghans en Belgique, 160 places d’accueil d’urgence sont en préparation en Wallonie, selon la Croix-Rouge

Selon le cabinet de M. Mahdi (CD&V), Fedasil est en contact avec les villes et communes concernées, où des places tampons devraient être activées. Fedasil accueille actuellement également des personnes évacuées d’Afghanistan et considérées comme en danger dans ce pays à cause de leurs actions pour les droits humains.