Inondations : en Flandre, le Brabant flamand et le Limbourg sont les plus les plus touchés

Au nord du pays, les provinces du Brabant flamand et de Limbourg sont les plus touchées par les inondations dues aux fortes pluies tombées ces derniers jours et heures.

Les intempéries ont ainsi causé de nombreuses inondations de rues et de caves dans le Brabant flamand. Les bourgmestres des communes de Glabbeek et Geetbets, les plus touchées dans la province, évoquent des situations "catastrophiques" et "sans précédent", tandis que les pompiers de Louvain sont submergés d’appels d’urgence.

Les fortes pluies ont également provoqué des embarras de circulation. Sur l’E40 en direction de Liège, la sortie 23 à Haasrode, qui mène à la N25 en direction de Louvain, a notamment dû être fermée en raison d’inondations.

Le gouverneur du Brabant flamand, Jan Spooren, a convoqué une réunion de la cellule de crise à 14h00. Selon lui, la situation est la plus préoccupante dans l’est de la province, "où le niveau de cours d’eau pourrait atteindre des seuils critiques en plusieurs endroits", a-t-il indiqué.

Les services de secours sont également à pied d’œuvre dans le Limbourg. Jeudi matin, les pompiers de la zone sud-ouest faisaient état de 200 appels pour des dégâts liés aux intempéries.

A Hasselt, le Démer, affluent de la Dyle, menace de déborder. Plusieurs rues ont été fermées à la circulation et les autorités ont appelé les habitants à rester chez eux dans la mesure du possible. La situation est également critique à Saint-Trond, où une réunion de la cellule de crise a été convoquée.

La ministre flamande de l’Environnement Zuhal Demir (N-VA) s’est par ailleurs rendue jeudi matin dans le village de Mouland, dans la commune des Fourons, où des rues entières sont sous eau et une centaine d’habitations ont été évacuées.

Selon le portail des gestionnaires des eaux de Flandre, waterinfo.be, les niveaux des cours d’eau continuent jeudi d’augmenter dans le Limbourg, le Brabant flamand et la partie orientale d’Anvers, où des inondations "critiques" ne sont pas à exclure.

La Flandre est toutefois moins touchée que la Wallonie, où des cours d’eau en crue ont submergé de nombreuses communes en provinces de Liège, Namur et Luxembourg.